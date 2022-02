NFT Nedir, NFT Coin Nedir?

NFT çılgınlığı, kripto para çılgınlığını geçmiş durumda. Kripto borsasındaki dalgalı hal, insanları NFTlere çekiyor. Sanatçılar ve müzisyenlerden sonra dizilerin ve spor takımlarının da NFT'si çıkmış durumda. NBA'in yukarı çıkardığı NFT, şu an büyük bir fenomen haline gelmiş durumda.

BÖRÜ NFTLERİ ARZ EDİLDİ

Yeni yerli dijital dizi Börü 2039'un NFT koleksiyonu satışa sunuldu. Koleksiyon nftprime adlı siteden satışa sunuldu. 0,5 AVAX sabit satış fiyatı ile sunulan NFTleri alan 10 kişi 1 yıllık BluTV üyeliği kazanırken 3 kişiye bir sonraki gala için davet bileti ve 20 kişiye Alper Çağlar imzalı posteri hediye edildi.

JOHN LENNON'IN EŞYALARI NFT OLACAK SATILACAK

Müzik tarihinin tartışmasız en büyük grubu olan The Beatles'ın dağılmasından 50 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hala tartışmaların merkezinde olabiliyor. Grubun solistlerinden John Lennon'ın eşyaları açık arttırmayla NFT olarak satışa sunulacak. Bunların arasında Hey Jude adlı şarkının el yazma notaları, Lennon'ın Magical Mystery Tour'da giydiği kıyafet, Help'te giydiği mont ve üç tane de gitar bulunuyor. Hey Jude notaları 30 bin dolardan fazla teklif almış durumda ve hala yükseleceği tahmin ediliyor.

REFİK ANADOL NFT SATIŞLARINA BAŞLADI

Sanatçı Refik Anadol, Opensea'deki sanat eserine alıcı buldu. Eseri 300 ETH'ye satıldı. “Machine Hallucinations – Nature Dreams : AI Data Sculpture 2021 1/1” adlı eser, 300 milyondan fazla doğa fotoğrafıyla oluşturuldu. Eser, toplamda 30 milyon TL ediyor.

BÖRÜ NFT İŞİNE GİRDİ

7 Aralık'ta Blu TV'de yayınlanacak olan Börü 2039, NFT işine giriyor. Yapılan dijital içerikler NFT yoluyla satışa sunulacak. Börü yapımcısı Alper Çağlar ile Capital Block arasında anlaşma imzalandı. Satışa çıkarılacak NFT ürünler de bu şekilde belli oldu. Seri, fütüristik anlatıya ev sahipliği yapacak. 3 boyutlu Kurt Kafası, 1 hafta açık arttırmada kalacak. Açık arttırma sonucu Kurt Kafası'nı satın alan kişiye özel tasarım heykel hediye edilecek. Aynı zamanda dizinin son sahnesinde satın alan kişiye teşekkür edilecek. Dizide yer alan 4 önemli oyuncunun illüstrasyonları satılacak, satın alan kişiler oyuncularla Ask Me Anything (bana istediğini sor) seansı gerçekleştirecek.

CEM YILMAZ NFT'DEN NE KADAR KAZANDI?

Cem Yılmaz geçen ay NFT işine girmişti. Bugün de yayınladığı NFTlerden biri satıldı. Sanat eseri satın alır gibi satın alınan bu NFTler, genellikle yatırım amaçlı satın alınıyor. Cem Yılmaz'ın yeni NFTleri 0,25 Ethereum'a satılacak. Yani en az 10 bin TL'den alıcılarıyla buluşacak. Satışlar 7 gün daha sürecek. Cem Yılmaz'ın NFT'den en az 4 milyon TL kazandığı tahmin ediliyor.

DEVA PARTİSİ NFT DAĞITACAĞINI DUYURDU

Dijital para birimleri bir çok farklı alanda kullanılmaya devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı duyuru ile gençlere NFT dağıtacağını duyurdu. Özellikle gençleri etkilemek ve onlarla sıkı bir iletişim kurmak isteyen siyasetçilerin yöntemlerine dijital paraları kullanmak da eklenmiş oldu.

NFT NEDİR?

En yalın ifade edilişi ile birlikte NFT'ler dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika anlamına geliyor.

İngilizce ifade edilişi ile (N)on - (F)ungible (T)okens ya da kısa ismi ile NFT'ler 'Takas Edilemez Jetonlar' olarak ifade edilir.

NFT'ler, bitcoin ve ethereum gibi diğer kripto paraları destekleyen veri tabanı olan blok zinciri (blockchain) teknolojisinden yararlanıyor.

Bitcoin ya da Ethereum gibi kripto paralar NFT'lerden farklı olarak tıpkı günlük hayatımız içerisinde kullanmış olduğumuz banknotlar gibi birbirleri ile rahat bir şekilde takas edilebiliyor.

Bunu örneklemek gerekirse, 100 TL değerinde bulunan bir kağıt banknotu iki adet 50 TL'lik banknotlar ile değiştirsek dahi paranın genel kabul edilen değerinde herhangi bir değişiklik yaşanmaz. Bu yönü ile birlikte kripto paralar da tıpkı banknotlar gibi ekonomi içerisinde 'takas edilebilir' varlıklar olarak dikkatleri öne çıkıyor.

Bununla birlikte bazı varlıklar sahip olmuş oldukları kendilerine özgü özellikleri sebebiyle eşsiz ve bu özellikleri de kendilerini 'takas edilemez' bir başka ifade edilişi ile birlikte değiştirilemez varlıklar kılıyor.

NFT'LERİ DEĞERLİ YAPAN NEDİR?

Tablolar ya da heykeller gibi geleneksel sanat eserleri değerli ürünler olarak kabul edilirler çünkü eşsizdirler ve türlerinin tek örneğidirler. Günümüzde geleneksel kabul edilen yağlı boya tablolar ya da heykel sanatı gibi somut tasarımların yanında bilgisayarlar ve tabletler sayesinde hazırlanmış olan dijital sanat eserleri de önem kazanmaya başlamıştır.

Bilgisayarlarda ya da bulut depolama alanlarında dijital dosyalarda saklanan bu eserler çok kolay bir şekilde ve sonsuz kereler çoğaltılabilmekte, basılabilmekte ya da bunlara ek olarak sosyal medya platformları içerisinde paylaşılabilmektedir.

Örneğin milyonlarca insan Beeple'ın dijital sanat eserinin 69,3 milyon dolara müzayedede satılmış olduğunu öğrendi ve bu görsel de sayısız kereler kopyalanmış ve çoğaltılmıştır.

ÜNLÜLER DE BU KERVANA KATILDI

NFT'nin bu kadar çok rağbet görmesinden sonra NFT piyasasına son katılan isim Cem Yılmaz oldu. Attığı tweet'te çizimlerini meşhur NFT sitesi opensea.io'da paylaşacağını açıklayan ünlü komedyen, çizimlerini paylaşmaya başladı. Sanat ve gösteri dünyasından birçok kişinin NFT sektörüne girdiği bir ortamda Cem Yılmaz da bu sektörden geri kalmadı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın NFTlerine 14 Ekim'e kadar teklif verilebiliyor. Cem Yılmaz'a şu an en yüksek teklif 5,5 WEITH verilmiş. Eserin fiyatı 6 gün daha arttırılabilir.

NFT'LER NE KADARA SATILIYOR?

- 19 Ocak tarihinde uçan bir hareketli pop-art kedi resim dosyası 500 bin dolardan fazla bir ücret karşılığında satıldı.

- Hemen bir kaç hafta geçtikten sonra, müzisyen Grimes dijital sanat eserlerinin bir parçasını 6 milyon doların üstünde bir rakam karşılığında sattı.

- Bu satış işlemleri içerisinde yer alanlar sadece sanat eserleri de değil, sosyal medya uygulaması olan Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey kendisine ait ilk Tweet'i NFT olarak tanıttı. Ardından da bir açık artırma sonucunda 2,5 milyon doların üzerinde rağbet gördü.

- Christie's müzayede evi ise dijital sanatçı olan Beeple'ın NFT'sini 69,3 milyon dolar karşılığında satarak, bu alan içerisinde bir rekora imza atmış oldu.

NFT NASIL OLUŞTURULUR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki herkes NFT oluşturabilir. Tüm ihtiyacınız olan ise dijital bir cüzdan, küçük bir miktarda Ethereum ile birlikte içeriğinizi yükleyerek NFT kripto sanatına dönüştürebilecek olduğunuz bir NFT pazar yerine bağlantı imkanıdır.