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ngiliz uzman: Koronavirüsten korunmak için koronavirüs kapmış gibi davranın

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ngiliz uzman: Koronavirüsten korunmak için koronavirüs kapmış gibi davranın
ngiliz uzman: Koronavirüsten korunmak için koronavirüs kapmış gibi davranın

İngiliz Profesör Graham Medley, koronavirüs salgınından korunmak için kendimizi korumayı düşünmek yerine hastalığı çoktan kapmış gibi davranarak, başkalarını korumaya yönelik davranılması gerektiğini söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalıkların modellenmesi üzerine çalışan Profesör Graham Medley, koronavirüs (Kovid-19) kapmaktan kaçınmak için önerilerde bulundu.

‘Davranışlarınızı virüsü başkalarına bulaştırmamak üzere değiştirin’

Medley, şunları söyledi: "Çoğu insan bu virüsü kapmaktan korkuyor. Virüsü kaptığınızı düşünmenin ve onu yaymamak için davranışlarınızı değiştirmenin hastalıktan korunmanın iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum. Virüsü kapmayacak şekilde davranışlarınızı değiştirmeyi düşünmeyin, bunu virüsü başkalarına bulaştırmamak üzere değiştirmeyi düşünün."

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İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS), Kovid-19'un yayılmasını önlemek için önerdiği tavsiyeler arasında öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu (elinizle değil) kağıt mendille ya da kolunuzla kapatmak, kullanılmış kağıt mendili hemen çöpe atmak ve ardından ellerinizi yıkamak yer alıyor. Bunların yanı sıra dışarıdan eve döndüğünüzde ellerinizi sık sık en az 20 saniye boyunca yıkamak da bulunuyor.

Yüksek ateşi olan ve sürekli öksürmeye başlayanların yedi gün evde kalması ve aile hekimine, eczanelere ya da hastanelere gitmekten kaçınması isteniyor.

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