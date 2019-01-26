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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

N'golo Kante, Emiliano Sala'yı arama çalışmalarının devam etmesi için tüm masrafları karşılamayı teklif etti

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Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, eski takım arkadaşı Emiliano Sala'yı arama çalışmalarının tekrar başlaması için hertürlü maddi kaynağı sağlayabileceğini açıkladı.
N'golo Kante, Emiliano Sala'yı arama çalışmalarının devam etmesi için tüm masrafları karşılamayı teklif etti

Mütevazi tavırları ve yaşamıyla futbol dünyasındaki diğer yıldızlardan bir hayli farklı profil ortaya koyan ve taraflı tarafsız birçok kişinin sevgisini kazanan N'Golo Kante, SM Caen forması giydiği dönemden takım arkadaşı olan Emiliano Sala'yı arama çalışmalarının yeniden başlaması için her türlü maddi desteği sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

İngiltere'ye bağlı Guernsey adası polisinden yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği açıklanmıştı. Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtilmişti.

Başta Sala'nın ablası Romina Sala, araştırma ve kurtarma ekiplerinden umutlarını kaybetmemelerini ve aramalarına devam etmelerini istemiş, daha acılı ablanın sözleri üzerine sosyal medya da birçok kişi arama çalışmlarının devam etmesi için yetkilelere çağrıda bulunmuştu.

 

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