Nicki Minaj emekliye ayrılıp aile kuracak

Karayiplerdeki ada ülkesi Trinidad ve Tobago’lu rapçi Nicki Minaj, emekliye ayrılıp aile kurmaya karar verdiğini açıkladı.
36 yaşındaki şarkıcı, hayranlarını üzen haberi verirken onları ömür boyu seveceğini ifade etti. Bu açıklama, müzik kariyerinin yanı sıra Hollywood filmlerinde rol alan ve radyo programı sunan Minaj’ın erkek arkadaşı Kenneth Petty’yle evlenmeyi planladığına ilişkin habere yoruldu.
İlk albümü ‘Pink Friday’i 2010’da piyasaya süren Minaj, radyo programı ve oyunculuğu bırakıp bırakmayacağını ise söylemedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.