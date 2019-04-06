Nicolas Cage adada çekilecek “bilim kurgu” filminde oynayacak

Alithia’nın, Rum “Yatırım Geliştirme Ajansı”nın (Invest Cyprus) açıklamasını kaynak gösterdiği haberinde 24 milyon 600 bin Euro bütçeli “Jiu Jitsu” isimli “bilim kurgu ve dövüş sanatları” tarzındaki filmin çekimlerinin Haziran başlarına doğru “Kıbrıs’ın tamamında” dağ ve deniz planlarında çekileceğini” öne sürdü.

Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun yakın geçmişte, görsel-işitsel sektör ile Teşvik Planları ile ilgili başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı’nın sorumluluğunu “Invest Cyprus”a verdiğini de hatırlattı ve bu projenin ülkeyi “dünya sinema haritasına yerleştireceğini, alanı daha da geliştirmenin ilk adımı olacağını” yazdı.