Nıcosıa motors tenis ligi 2. Devresi başladı…

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 2. Devresi oynanan 6.hafta

karşılaşmaları ile başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi –

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Karşılaşması çok çekişmeli, heyecanlı ve

zevkli mücadelelerin yaşandığı karşılaşmayı 5-4 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Kazanmayı Bildi.​​​​​​​



Ligin yeni ekiplerinden Pakan Spor Kulübü Derneği Kuzey Kıbrıs Tenis

Federasyonu’nun yenilenen kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü ile karşılaştığı maçı 9-0

lık farklı sonuçla Gönyeli Tenis Kulübü kazanırken,

Ligin ilk devresini lider olarak kapatan Girne Amerikan Üniversitesi konuk

ettiğiLefkoşa Şehir Kulübü ile 6.hafta karşılaşması yağmur nedeni ile yarıda kalarak

ileri bir tarihe ertelendi.