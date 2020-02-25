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Nıcosıa motors tenis ligi 2. Devresi başladı…

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Nıcosıa motors tenis ligi 2. Devresi başladı…
Nıcosıa motors tenis ligi 2. Devresi başladı…

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 2. Devresi oynanan 6.hafta
karşılaşmaları ile başladı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında oynanan  Doğu Akdeniz Üniversitesi –
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü  Karşılaşması çok çekişmeli, heyecanlı ve
zevkli mücadelelerin yaşandığı karşılaşmayı 5-4 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Kazanmayı Bildi.​​​​​​​nicosia.jpg


Ligin yeni ekiplerinden Pakan Spor Kulübü Derneği Kuzey Kıbrıs Tenis
Federasyonu’nun yenilenen kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü ile karşılaştığı maçı 9-0
lık farklı sonuçla Gönyeli Tenis Kulübü kazanırken,
Ligin ilk devresini lider olarak kapatan Girne Amerikan Üniversitesi konuk
ettiğiLefkoşa Şehir Kulübü ile 6.hafta karşılaşması yağmur nedeni ile yarıda kalarak
ileri bir tarihe ertelendi.nicosia-2-001.jpg

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