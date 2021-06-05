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Nicosia Motors Tenis Ligi Devre Arası

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KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan deplasmanlı 1. devre grup maçları bir haftalık devre arası ile önümüzdeki hafta 2. devre grup maçları ile kaldığı yerden devam edecek. 
Nicosia Motors Tenis Ligi Devre Arası

NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan ilk devre maçları sonucunda oluşan puan durumu ve önümüzdeki hafta oynanacak maçların programı şöyle;

A GRUBU

TAKIMLAR

Toplam
Puan

Toplam Aldığı Maç sayısı

Toplam Verdiği Maç Sayısı

1- GAÜ

2

11

3

2- GBTK

2

5

9

3- GMBTK

1

5

9

 

B GRUBU

TAKIMLAR

Toplam
Puan

Toplam Aldığı Maç sayısı

Toplam Verdiği Maç Sayısı

1- DAÜ

4

7

0

2- LŞK

2

5

2

3- PSKD

2

2

12

 

 

NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI

A GRUBU:

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

 

B GRUBU:

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

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