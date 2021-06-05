Nicosia Motors Tenis Ligi Devre Arası

NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan ilk devre maçları sonucunda oluşan puan durumu ve önümüzdeki hafta oynanacak maçların programı şöyle;
A GRUBU
TAKIMLAR
Toplam
Toplam Aldığı Maç sayısı
Toplam Verdiği Maç Sayısı
1- GAÜ
2
11
3
2- GBTK
2
5
9
3- GMBTK
1
5
9
B GRUBU
TAKIMLAR
Toplam
Toplam Aldığı Maç sayısı
Toplam Verdiği Maç Sayısı
1- DAÜ
4
7
0
2- LŞK
2
5
2
3- PSKD
2
2
12
NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI
A GRUBU:
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
B GRUBU:
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
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