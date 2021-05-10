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Nicosia Motors Tenis Ligi İlk Hafta Maçları ile Başladı

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KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Nicosia Motors Tenis Ligi İlk Hafta Maçları ile Başladı

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda geçen yılın lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması oynanırken, B grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi Pakan Spor Kulübü Derneğini konuk etti. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 1.HAFTA

Girne Amerikan Üniversitesi 5 – 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü

 

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

0    ÇİFT ERKEKLER   1

1    ÇİFT KADINLAR    0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

B GRUBU 1.HAFTA

Doğu Akdeniz Üniversitesi 7 - 0 Pakan Spor Kulübü Derneği

 

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

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