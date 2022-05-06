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Nıcosıa Motors Tenis Liginde Gaü Finalde

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Nıcosıa Motors Tenis Liginde Gaü Finalde
Nıcosıa Motors Tenis Liginde Gaü Finalde

NİCOSİA MOTORS Tenis Liginde normal sezonu lider tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi ile ligi 4. sırada bitiren Lefkoşa Şehir Kulübü, Play-Off Yarı Final karşılaşmasında GAÜ kortlarında karşı karşıya geldi.

Mücadele ve çekişme içinde geçen zevkli karşılaşmayı ev sahibi GAÜ 5-2 lik skorla kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

NİCOSİA MOTORS Tenis Ligi Final maçı 14 Mayıs 2022 de federasyon tesislerinde Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında tek maç üzerinden gerçekleşecek.

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