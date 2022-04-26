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Nicosia Motors Tenis Liginde İlk Finalist GMBTK

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Nicosia Motors Tenis Liginde İlk Finalist GMBTK
Nicosia Motors Tenis Liginde İlk Finalist GMBTK

NICOSIA MOTORS TENİS LİGİNDE İLK FİNALİST GMBTK


NİCOSİA MOTORS Tenis Liginde normal sezonun tamamlanması ile birlikte Doğu
Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Play-Off Yarı Final
karşılaşmasında DAÜ kortlarında karşı karşıya geldi.


Mücadelenin ve çekişmenin son maça kadar devam ettiği zevkli karşılaşmayı
GMBTK 4-3 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.


Ligin diğer Play-Off Yarı Final eşleşmesi, normal sezonu lider tamamlayan Girne
Amerikan Üniversitesi ile ligi 4. sırada bitiren Lefkoşa Şehir Kulübü arasında
gerçekleşecek. Kazanan takımın NİCOSİA MOTORS Tenis Ligi finalinde Gazimağusa
Belediyesi Tenis Kulübünün rakibi olacak.


NİCOSİA MOTORS Tenis Ligi Play-Off Yarı Final maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi
günü saat 10.00’da GAÜ tesislerinde başlayacak.
Final maçı ise 14 Mayıs 2022 de federasyon tesislerinde tek maç üzerinden
oynanacaktır.

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