Nidai Güngördü: Bizlere destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim

Yerel seçimlerde Girne Belediye Başkanlığı yarışını kaybeden Nidai Güngördü, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Nidai Güngördü, “Geçirdiğimiz seçim süreci sonunda Girne Belediye Başkanlığını kazanan Murat Şenkul’u tebrik eder, yeni dönemde başarılar dilerim” dedi.
Güngördü, “Bizlere gerek seçim döneminde gerekse geçtiğimiz 8,5 senede destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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