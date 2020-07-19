Nidai Güngördü: “Boğaz piknik alanına koyduğumuz çöp konteynerleri bile çalınıyor”

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekiplerince, Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Boğaz piknik alanı ile ilgili sosyal medyada gündeme getirilen çöp sorunu ve çevre kirliliği ile ilgili Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in girişimleri ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yaklaşımı ile Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekiplerince, Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarda, ilk etapta yaklaşık 100’den fazla çöp torbası katı atık toplandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, basına açıklamalarda bulundu.

“GEREKEN DUYARLILIK GÖSTERİLMİYOR”

Başkan Güngördü, kamuya açık alanların temizliğinin ve korunmasının, bu alanları kullananlara ait olduğunu belirterek, ülkede ender bulunan piknik alanları arasında en fazla tercih edilen Boğaz piknik alanının durumunun iç açıcı olmadığını, burayı kullananların bölgeye gereken duyarlılığı göstermediğinin altını çizdi.

Girne Belediyesinin sorumluluk alanı olmamasına rağmen, Belediye olarak dönem dönem bölgede temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Güngördü, bölgeye birçok çöp konteyneri yerleştirdiklerini, ancak bölgeyi kullanan vatandaşların duyarsızlığı neticesinde, bölgeye yerleştirdikleri çöp konteynerlerinin bile çalındığını, ya da tahrip edildiğini belirtti.

Bugün gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in kendisi ile irtibata geçmesi üzerine başlattıklarını belirten Güngördü, geniş çaplı yarın da devam edeceğini açıkladı.



Güngördü, bugün toplanan atıklar arasında, özellikle sıcak havalarda en fazla yangına sebebiyet veren kırık cam şişelerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Güngördü, en iyi temizliğin kirletmemek olduğunun altını çizerek, vatandaşların daha duyarlı davranmaları gerektiğini, bunun da en önemli vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.