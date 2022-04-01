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Nidai Güngördü: Katkı payı gerçek nüfusumuza göre çok düşük kalmakta

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bu ay devlet katkısını almamalarına rağmen tüm maaş ödemelerini tamamladıklarını vurguladı
Nidai Güngördü: Katkı payı gerçek nüfusumuza göre çok düşük kalmakta

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Güngördü, “Geçtiğimiz ay yaşanılan maaş ödemelerimizin 3-4 gün aksaması sorunu bu ay devlet katkısını henüz almamamıza rağmen yaşamadık ve tüm belediye ile Belpaz çalışanlarımızın ödemelerini bugün tamamladık” dedi.

“ 2022 yılı belediye bütçeleri henüz onaylanmadığı için artışlı katkı alamıyoruz” diyen Güngördü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Herkese iyi günler,

Geçtiğimiz ay yaşanılan maaş ödemelerimizin aksaması sorunu (3-4 gün) bu ay devlet katkısını henüz almamamıza rağmen yaşamadık ve tüm Belediye ve Belpaz çalışanlarımızın ödemelerini bugün tamamladık.

2022 Yılı belediye bütçeleri henüz onaylanmadığı için artışlı katkı alamıyoruz.

Ayrıca, her zaman söylediğimiz gibi Girne nüfusunun güncellenmemesinden dolayı aldığımız katkı payı gerçek nüfusumuza göre çok düşük kalmaktadır. Akaryakıt ve yapı malzemelerine (kum, çakıl, beton, asfalt vb.) gelen fahiş zamların bütçemizi etkilediği ortadadır.

Yatırımlarımızın devamı ve mali yükümlülüklerimizin aksamaması için gereken düzenlemelerin en kısa zamanda yapılmasını bekliyoruz. Bu hafta içinde belediye yasaları ile ilgili mecliste yapılan 3 komite toplantisinda bunları dile getirdik.

Girne halkına çok daha iyi hizmet verebilmek için hem hükümetimizden hem de her fırsatta eleştiri yapmaya çalışan muhafeletten bu konuların düzenlemesi için destek bekliyoruz. Herkese iyi haftasonları dilerim.

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