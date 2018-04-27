Nigar Hanım’dan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar Uluslararası Sempozyumu DAÜ’de gerçekleştirildi

26 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 09:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başlayan sempozyum 27 Nisan 2018 tarihinde de devam etti. Sempozyumda ilk gün 4, ikinci gün 3 olmak üzere toplam 7 oturum gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) iş birliği ile organize edilen “Nigâr Hanım’dan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar Uluslararası Sempozyumu” DAÜ’de gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülseren Tor, sempozyuma katılan herkese hoş geldiniz diyerek sempozyumda geçmişten günümüze kadın şairlerin varlıklarını gösterme çabalarını; şair kadınların neden, nasıl ve ne zamandan beri neler yazdıklarının ele alınacağını bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Tor, bu sempozyumla “Kadına şiir yazılır, kadın şiir yazmaz” yargısının yıkılacağını belirterek, şiir olan kadının şiir de yazabileceğinin kanıtlanacağını dile getirdi. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Yrd. Doç. Dr. Tor, sempozyumun verimli geçmesini temenni etti.

Açılışta konuşan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan KKTC’nin ilk Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olan bölümün Türkoloji dünyası içerisinde yer almaya çalışan ve önemli etkinlikler düzenleyen bir bölüm olduğunu vurguladı. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Özarslan sempozyumun verimli geçeceğine inandığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum onur konuğu Prof. Dr. Mine Mengi ve Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok DAÜ’de söz konusu sempozyumda bulunmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. İlk gün gerçekleştirilen oturumlarda “Kadın Şair Olunca: Leyla Hanım’ın Divan Şiirindeki Yeri ve Rolü”, “Anılarındaki Şair Nigâr Hanım”, “Şair Nigâr Hanım’ın ‘Safahat-ı Kalb’inde Dil ve Anlatım”, “Latifi Tezkeresinin 1546 ve 1575 tarihli yazmalarında Mihri ile Zeyneb Maddelerinin Karşılaştırılması”, “Tevhide Hanım Divanında Kadın Tipolojisi”, “XX. Yüzyıl Kadın Şairlerinden; Fehime Nüzhet Hanım”, “Kadınlık versus Şairlik: Şiirin Cinsiyeti”, “Birhan Keskin’in Şiirlerinde Aşk Söylemi”, “Deniz Durukan’ın Şiirlerinde Eril Dile Alternatif Dil Arayışı”, “Gülten Akın’ın Söz Varlığımıza Katkıları”, “Gülten Akın’ın Şiirlerinde Sözcük Çeşitliliği”, “Gülten Akın’ın Şiir Dilinde ‘gibi’ Edatı”, “Gonca Özmen’in Şiirlerinde Sözdizimi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci gün oturumlarında ise “Bir Aykırı: Lale Müldür”, “Bir Kadının Şiire D(ön)üşen Yaşamı: Remziye Hisar’ın Şiirleri”, “Sennur Sezer’de Kadın”, “Kıbrıs Türk Edebiyatı ve İlk Kadın Şairlerimiz”, “Filiz Naldöven’in Aşk Ben’i Yıka Şiir Kitabında Bireyin Hiçlik’ten Tek Kurtulşuş Yolu: Aşk”, “Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ağıtçı Kadınların Söyledikleri Ağıtlar”, “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi’nde Şair Kadınlar”, “Gagauz Kadın Şairlerin Şiirlerinde Gagauz Dili ve Kimliğinin Ele Alınışı”, “Sovyet Rejiminde bir Türkmen Şairi: Annasoltan Kekilova” konularında sunumlar yapıldı.