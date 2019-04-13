Nihal Bengisu Karaca: AK Parti 17 yılda 14 seçim kazandı, kazanmayı da güzel taşıdı; ama küçük bir kaybı sırtlanmayı beceremedi

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, AKP'nin 17 yılda 14 seçim kazandığını hatırlatarak, "Kazanmayı güzel taşıdı" dedi. YSK sonuçlarına göre İstanbul'u kaybeden AKP için Karaca, "Ama küçük bir kaybı sırtlanmayı beceremedi" ifadesini kullandı.

"İstanbul’u kaybetmek, İstanbul, Ankara, Antalya gibi kayıpları hazmetmeyi beceremeyen bir AK Parti’nin sebep olabileceği asıl kaybın yanında önemli değil" diyen Karaca'nın "Kaybına odaklanırsan amacına ulaştığını anlayamazsın" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

17 yılda pek çok kez AK Parti’ye oy vermiş, bu seçimde de Binali Yıldırım’ın daha iyi yöneteceğini düşünmüş biri olarak diyebilirim ki, AK Parti 17 yılda 14 seçim kazanmayı başardı, kazanmayı güzel taşıdı; ama küçük bir kaybı sırtlanmayı beceremedi.

“Hadi canım sen de, İstanbul küçük bir kayıp mı” diyeceksiniz ve bana İstanbul’un bütçesini hatırlatacaksınız biliyorum.

Ama İstanbul’u kaybetmek, İstanbul, Ankara, Antalya gibi kayıpları hazmetmeyi beceremeyen bir AK Parti’nin sebep olabileceği asıl kaybın yanında önemli değil.

Ben sadece bizim değil, İslam dünyasının, Ortadoğu’nun, ve elbette Batı’nın da beklediği sonuçtan; eğer YSK iptal kararı verirse ortaya çıkabilecek meşruiyet ve demokrasi kaybından bahsediyorum.