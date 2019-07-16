  • BIST 97.812
  • Altın 259,546
  • Dolar 5,7039
  • Euro 6,4193
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Nihal Olçok'tan 15 Temmuz paylaşımı: Hayatları devam edenler “Bi susun” artık

»
15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu
Nihal Olçok'tan 15 Temmuz paylaşımı: Hayatları devam edenler “Bi susun” artık

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok Twitter ve Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Olçok Twitter mesajında "Bizsiz beni, benden başkası anlamaz.” Yıllarca “ANNEEEE” diye seslenen evlatlarınızın sesi susmadıkça, yalnız yatıp yalnız kalkmadıkça, kimse kimseyi anlamaz. Yani “BEN OL DA BİL” kapısıdır bu kapı. Hayatları devam edenler “Bİ SUSUN” artık. Ben özlem yorgunuyum..." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Instagram hesabından da paylaşımda bulundu. Instagram hesabından şehit olan eşiyle ve oğluyla birlikte çektirdikleri aile fotoğrafını paylaşan Nihal Olçok, "Ne bu yağan yağmurlar, ne akan gözyaşı son 3 günümü, son 3 yılımı ben bilirim... herşeyin rengi değişti bende. Herşeyin tadı, herşeyin tuzu. Kahveyi artık yanlız içiyorum,bol şekerli az telveli. Kahvenin şekerini arttırdım ama nafile, ağzımın tadı yok. Afiyetim gitti sizinle birlikte. Hani üç günlüktü ya şu dünya,değilmiş onuda bildim. Her günün ayrı ayrı bedelini ödeyerek bildim. Siz bitti sandınız ve imtihan dediniz, benim ne imtihanın bitti ne de günlerim. Sadece gidenler değil ki ağladığım ve dua ettiğim, kalanlarda var bende, gidenlerden miras... Acı ve yük dolu üç yıl... Bitmek bilmeyen... "Bizsiz bizi bizden başkası anlamaz" Bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir... Özledim, en çokta kokunuz Özledim." ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Devletin bir terör örgütüne teslim edildiğinin tüm yönleriyle ortaya çıktığı bir gün olması nedeniyle 15 Temmuz bir utanç günüdür”15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
  • KONDA: Kararsız seçmen yüzde 40'a çıktı15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
  • Gökhan Özoğuz ile Hasan Kaçan arasında '15 Temmuz afişi' tartışması15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
  • 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
  • Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki: Kim kaybeder?15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
  • Hint keneviri yetiştiren şüpheli: Şeker hastasıyım, doktor tavsiye etti14 Temmuz 2019 Pazar 20:52
  • Ses terapisiyle ideal ses tonunu buldu14 Temmuz 2019 Pazar 20:51
  • ODTÜ’lüler KYK yurduna karşı Kavaklık’a yürüdü, fidan dikti: "AKP elini ODTÜ’den çek"14 Temmuz 2019 Pazar 18:40
  • Erdoğan'dan S-400 açıklaması: "Tarihimizin en önemli anlaşması"14 Temmuz 2019 Pazar 18:37
  • Ankara'da sahte içki operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti