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Nihal Olçok’tan AKP’ye: Şimdi ilk defa hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize

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Olçok, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketledi
Nihal Olçok’tan AKP’ye: Şimdi ilk defa hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize

15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu ve eşi AKP'nin reklam danışmanı Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok sosyal medyadan kendisine yönelik FETÖ’cü suçlaması yönelten bir troll hesaba yanıt verirken hükümet üyeleri ve bürokratlara da ağır eleştiriler yöneltti. Olçok, “Şimdi ilk defa hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize. Beni düşürdüğünüz hale bakın” dedi.

Twitter’da "@inallpacino" isimli bir kullanıcı, "Nihal Olçok FETÖ'cü olduğu için Erol ağabey onu boşamış bilmeyene söyleyeyim. Kadın oğlunun ölümünden Erol ağabeyi suçluyormuş yakın çevresine durum bu. Hatta kendi ailesinden FETÖ'den tutuklu olanlar var. Yani kadın, katiline aşık olan Özgür Mumcu değil zaten katillerle aynı safta" mesajını paylaştı.

Nihal Olçok, bu mesaja sosyal medya hesabı üzerinden verdiği ilk yanıtta, "Yedi sülalesine hakkımı haram ettim. Şerefsiz troll. Adiler sizi. Allah seni pemperişan etsin. Evlatların bile attığın iftiranın hesabını veremesin. Bizi de bu hale getirenler dünyada, ahirette gün yüzü görmesin" dedi.

Olçok, kendisine suçlamalar yöneltilen mesaja yanıt verdiği ikinci paylaşımında ise AKP’li hükümet üyeleri ve üst düzey bürokratları hedef aldı. "Şimdi bu sözlerim FETÖ'cü adi terörcülere ve bu milleti, bu teröre bulaştıran bütün hükümet ve bürokratlara... Şimdi ilk defa hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize. Beni düşürdüğünü hale bakın. Aldanan da birmiş, aldanmayan da" ifadelerini kullanan Olçok’un her iki paylaşımına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı da etiketlemesi dikkat çekti.

Hükümete eleştirileri ile sık sık gündeme gelen Olçok'un paylaşımına Erdoğan'ı da etiketlemesi dikkat çekti.

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