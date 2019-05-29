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Nihal Olçok'tan Binali Yıldırım'a 'Kadir Topbaş' tepkisi: Aklımla mı, imanımla mı oynuyorsunuz?

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"Yahu neler oluyor!"
Nihal Olçok'tan Binali Yıldırım'a 'Kadir Topbaş' tepkisi: Aklımla mı, imanımla mı oynuyorsunuz?

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret ederek fotoğraf çektiren AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. Olçok, tepkisini,  "Yahu neler oluyor. Siz Kadir Topbaş’ı FETÖ’den dolayı görevden istifa ettirmediniz mi? Aklımla mı İmanımla mı oynuyorsunuz?" ifadeleriyle dile getirdi.

 

15 Temmuz'da eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

Binali Yıldırım'ın Kadir Topbaş ziyaretinden bir fotoğrafı paylaşan Olçok, Binali Yıldırım'ın "Seçimlerde de sağ olsun bize gösterdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek" sözlerine isyan ederek, "Yahu neler oluyor.Siz Kadir Topbaş’ı FETÖ’ den dolayı görevden istifa ettirtmediniz mi? Kime kırıdırıyorsunuz beyler? Aklımla mı,İmanımla mı oynuyırsunuz?" ifadelerini kullandı.

İşte Olçok'un o paylaşımları:

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