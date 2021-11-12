  • BIST 1.638,500
  • Altın 598,19
  • Dolar 9,9860
  • Euro 11,4260
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Nihat Doğan, 2023'te siyasete atılacağını duyurdu: ''HDP'den de aday olabilirim"

»
Şarkıcı Nihat Doğan, 2023 yılında siyasete atılacağını söyledi. Flash TV'de Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Doğan, ''HDP'den de aday olabilirim'' ifadelerini kullandı.
Nihat Doğan, 2023'te siyasete atılacağını duyurdu: ''HDP'den de aday olabilirim"

Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yorumculuğunu da Ebru Polat, Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yaptığı Al Sana Haber programının yeni bölümünde dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Doğan, şarkıcılığın yanı sıra 2023 yılında siyasete atılacağını belirtti.

"2023'te siyaset yapacağım''

"Özgürlükçüler kazanacak diktatörler kaybedecek" diyen Nihat Doğan, "Ben Erdoğan meselesine girmem. Siyaset yapacağım bunu da açık ve net söylüyorum. 2023'te siyaset yapacağım hangi parti olduğunu o zaman görürsünüz" dedi.

"HDP'den de aday olabilirim''

Seyhan Soylu, "Nerede hangi partide siyaset yapacaksın? HDP'den mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Doğan, "Orası beni ilgilendirir. HDP'de olabilir o da siyasi bir partidir. Şu an şu partide siyaset yapacağım demiyorum. Belki bağımsız olacağım" ifadelerini kullandı.

 

T24

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Binali Yıldırım'ı "Türkiye'nin Aksakalı" olarak atadık12 Kasım 2021 Cuma 17:47
  • Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım”12 Kasım 2021 Cuma 11:02
  • Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir12 Kasım 2021 Cuma 10:39
  • Türkiye’de göçmen kaçakçılığı sektörü neden büyüyor?12 Kasım 2021 Cuma 10:07
  • Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında iddiası11 Kasım 2021 Perşembe 22:03
  • Hükümlülerin COVID-19 izin süresi 30 Kasım'da sona erecek11 Kasım 2021 Perşembe 21:36
  • Erdoğan: Mültecilere kapıları açacak olsak Yunanistan ne yapar bilemem11 Kasım 2021 Perşembe 21:29
  • Boşanmak İsteyen Eşini Arabayla Ezip Öldürdü11 Kasım 2021 Perşembe 21:08
  • Rüzgardan Elektrik Üretiminde Rekor Kırıldı11 Kasım 2021 Perşembe 20:39
  • Viktor Orban, Türkiye'ye ait tarihi eserleri Erdoğan'a iade etti11 Kasım 2021 Perşembe 20:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti