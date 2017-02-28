Nihat Doğan’ın 8 yıl hapsi isteniyor

Nihat Doğan'a, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında yaptığı yorumlardan dolayı dava açıldı

Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat, Kurtlar Vadisi Pusu hakkında yorumlarda bulunan Nihat Doğan ve Ömür Varol’un da aralarında bulundğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şaşmaz ve Canpolat, Beyaz TV adlı televizyon kanalında yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” adlı programda yapımcılığını üstlendikleri dizinin yaklaşık 4 yıl önce çekilip yayınlanan 159. bölümündeki bazı sahnelerin uydurma görüntülerle bağdaştırılıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı suç teşkil eden eylemler yapılacağına dair tehdit şeklinde yorumlandığı, yine ileride kullanmak üzere 2016 yılı Mayıs ayında patent başvurusunu yaptıkları “Kurtlar Vadisi Darbe” isminden, FETÖ adlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiğini ve iftira atıldığını belirttikleri ifade edildi.

8 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Şaşmaz ve Canpolat’ın şikayetinde söz konusu programda konuşan kişilerin bizzat isimlerini kullanarak kişilik haklarına saldırdıklarını, kendilerinin dizinin birçok bölümünde FETÖ adlı örgütün eylemlerini halka anlattıklarını, iddiaların asılsız olduğunu, sorumlu tüm kişilerden şikayetçi olduklarını söylemeleri üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda şüpheliler Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu, Nihat Doğan ve Ömür Varol’un üzerilerine atılı hakaret ve iftira suçlarını işledikleri savunulan iddianamede, 1 yıl 9 ay 15’er günden 8 yıl 4’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği mahkemece kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmalarına başlanacak.