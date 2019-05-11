Nihat Hatipoğlu Acun Ilıcalı'ya aşkını ilan eden erkek seyirciye ne diyeceğini bilemedi (video)

Sahur programında seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, bir seyircinin Acun Ilıcalı'ya olan duygularını anlatınca ne cevap vereceğini bilemedi.

Akademisyen ve ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, dün gece ATV'de yayınlanan sahur özel programında seyircilerin sorularını yanıtladı. Bir erkek seyircisinin televizyoncu Acun Ilıcalı'ya karşı duygularını anlatmasıyla Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi.

Hatipoğlu'na soru sormak için mikrofonu alan genç adam, "Ben küçüklüğümden beri Türkiye'deki ünlü birini çok seviyorum. 10 yıldır bu programı izliyorum bu soru daha önce sorulmadı. Ona olan sevgimi ve onun için yaptıklarımı kalbinde hissetmesi için bir dua var mı? Bu kişi de Acun Ilıcalı'nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor." dedi.

Gelen soru karşısında birkaç saniye cevap veremeyen Hatipoğlu, "Allah Acun'a yardım etsin. Allah seni de hayırlı işlerle uğraşmanı nasip etsin. Delikanlımız, gencimiz, evladımız gönlünden geçeni söylüyor. Acun'u bir abi gibi seviyor." dedi.

Mikrofonu tekrar eline alan genç, bu sefer de Nihat Hatipoğlu'na sarılmak istedi. Seyircisinin kalbini kırmayan ilahiyatçı ise "Sonra sarılırız" dedi.