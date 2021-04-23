  • BIST 1.345
  • Altın 477,469
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA39'u yerel 44  pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi

Nihat Hatipoğlu: Bilginizi ölçen bir yarışmada ödülü televizyon ya da sponsor veriyorsa haram değildir

»
Nihat Hatipoğlu: Bilginizi ölçen bir yarışmada ödülü televizyon ya da sponsor veriyorsa haram değildir
Nihat Hatipoğlu: Bilginizi ölçen bir yarışmada ödülü televizyon ya da sponsor veriyorsa haram değildir

İlahiyatçı profesör Nihat Hatipoğlu, yarışma programlarından kazanılan paralara ilişkin, "Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir" dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bugünkü yazısında, bazı sorulara yanıt verdi.

'Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?' sorusunu yanıtlayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebinden para çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkü bunun adı kumar olur."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP'li vekil Sancaklı'nın oğlu ile Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in ortak bir şirketinin olduğu ortaya çıktı23 Nisan 2021 Cuma 15:02
  • Kripto Para Borsası Thodex Soruşturmasında 62 Kişi Gözaltına Alındı23 Nisan 2021 Cuma 13:48
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşme olacak23 Nisan 2021 Cuma 08:42
  • Türkiye'de 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti22 Nisan 2021 Perşembe 19:20
  • AKP'li Hilvan Belediye Başkanından 'gri pasaportla insan kaçakçılığı' sorusuna yanıt: Orucum22 Nisan 2021 Perşembe 19:19
  • TTB: Aşılı vakaların sayısı artıyor22 Nisan 2021 Perşembe 19:17
  • Hıncal Uluç'tan Sağlık Bakanı Koca'ya: Benim sorularımdan korkuyor musunuz, yoksa işinize mi gelmiyor cevap vermek?22 Nisan 2021 Perşembe 16:51
  • Türkiye’nin yeni ‘Aile Bakanı’ Derya Yanık, Adnan Oktar'ın davetine katılmış22 Nisan 2021 Perşembe 16:31
  • Kripto Para Borsası Thodex Hakkında Soruşturma Başlatıldı22 Nisan 2021 Perşembe 13:41
  • Thodex'in Sahibi Fatih Faruk Özer Hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık"Tan Suç Duyurusunda Bulunuldu22 Nisan 2021 Perşembe 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti