Nihat Kırmızı: Fenerbahçe’ye bir yıldız hediye edebiliriz

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden ‘yıldız’ tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı ve, “Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da, Beyaz TV’de Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluk talebiyle ilgili konuştu. Kırmızı, kendisine sorulan “Fenerbahçe’nin 28. şampiyonluğu istemesi ve formasında 5 yıldız taşıyacağını açıklamasıyla ilgili Galatasaray’ın görüşleri nelerdir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“KENDİLERİNE YILDIZ HEDİYE EDEBİLİRİZ”

“Bizim şampiyonluklarımız bileğimizin gücüyle. Şampiyonluklar ve kupaların sayısı da müzemizde oldukça fazla. Sadece Avrupa’da aldığımız şampiyonluklar bile onlarca yıldıza bedel. Fenerbahçe Başkanı doğal olarak taraftarını mutlu etmek için çaba sarf ediyor ama bu yol ile mutlu olacaklarsa Galatasaray olarak biz de kendilerine bir yıldız hediye edebiliriz”

“MAHALLE MAÇLARINDAN BİLE YILDIZ ÇIKAR”

“Türkiye Futbol Federasyonu bedava, emek sarf edilmeden yıldız dağıtacaksa oynanan mahalle maçlarından bile yıldız çıkar. Türk futbolu bu kadar kaos içindeyken bu tür sorunlara ayrılacak zaman olmadığını düşünüyoruz”

“4. YILDIZI TAKABİLSELER GÜNDEME GELMEZDİ”

“Bu, Fenerbahçe’nin başarılarımızın altında kalmalarının eseri. Eğer 20. şampiyonlukları olsa ve 4. yıldızı takabilseler bunlar hiç gündeme gelmezdi. Bizim yıldızlarımız Türk futbolunu aydınlatıyor. Türk futbolunun ışığı olan yıldızlar bunlar. Başka türlü edinilemeyecek yıldızlar ise futbolumuzu karanlığa götürür”