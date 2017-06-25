Nihat Usta kalbine yenildi!

Gazimağusa’nın tanınmış berberlerinden Nihat Razamanoğlu, 63 yaşında hayatını kaybettiKaynak: ‘Usta’ kalbine yenildi

Gazimağusa’nın sevilen simalarından olan ve bölgenin ve KKTC’nin en eski berberlerinden olan Nihat Ramazanoğlu, 63 yaşında kalp yetmezliği yüzünden bir süredir tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün akşam hayatını kaybetti. Gazimağusa Otobüs Terminali’nde yıllar önce açmış olduğu berber dükkanı ile Gazimağusa halkına hizmet veren Nihat Ramazanoğlu, terminalin en eski ve en tanınmış esnafıydı. Uzun süre KKTC Berberler Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Nihat Ramazanoğlu, bir erkek üç kız olmak üzere 4 evlat, aynı zamanda 4 torun sahibiydi.