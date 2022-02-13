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“Nihayet Bitti” Adlı Tiyatro Oyunu 16 Şubat’tan İtibaren Rüstem Kitabevi’nde

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“Nihayet Bitti” Adlı Tiyatro Oyunu 16 Şubat’tan İtibaren Rüstem Kitabevi’nde
“Nihayet Bitti” Adlı Tiyatro Oyunu 16 Şubat’tan İtibaren Rüstem Kitabevi’nde

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu, “Nihayet Bitti” adlı tiyatro oyununu, 16 Şubat Çarşamba gününden itibaren her çarşamba Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde seyirci ile buluşturacak.

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa Sanat Tiyatrosu’nun, ‘Herkes için Her Yerde Tiyatro’ sloganı ile oluşturduğu repertuvarına bir yenisini daha eklemeye hazırlandığı ifade edilerek, Peter Turrini’nin kaleme aldığı; değişken düşünce, istek ve tutumlarının sonu gelmeyen başarılı, tanınmış bir gazetecinin intiharını gözler önüne sermesini konu alan Nihayet Bitti oyununu, 2022-23 tiyatro sezonunda Lefkoşa Sanat Tiyatrosu tarafından sergileneceği belirtildi.

Her şeyi tüketen bir gazetecinin medyatik yaşamı ve medyatik intihar arayışı üzerinden, bir intiharın toplumsal ve sınıfsal anatomisinin çıkartıldığı, toplum birey ilişkisinin paralelliğinde tüketimin irdelendiği, insanın varlık sorgulamasının yapıldığı, tek kişilik ve tek perdelik oyunun yönetmenliğini Suzan Polat yaparken, oyunda Arda Yalçın rol alıyor. Oyunun tasarım ekibinde ise; müzik tasarımında Ulaş Öğüç, müzik uygulamasında Çağdaş Öğüç ışık tasarımı ve uygulamasında Diren Özdoğal, afiş tasarımında ise Naz Atun bulunuyor. 

Geleneksel tiyatro kalıplarının dışına çıkılarak, klasik çerçeve sahneye ek alternatif mekanlarda tek mekan odaklı tiyatro ve klasik tiyatro geleneklerinin dışına çıkacak olan oyunun temsilleri, 16 Şubat’tan itibaren her çarşamba saat 20.00’de Rüstem Kitabevi Büyük Sergi Salonu’nda yapılacak. Oyun, eş zamanlı sergilerin devam ettiği salonda yer alan diğer sanat disiplinlerinden eserlere dokunulmadan yaratılacak bir bar ortamında hayat bulacak.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0533 868 1989 numaralı telefonun aranabileceği ifade edildi.

Oyunun ekibi ise şöyle: “Yazan: Peter Turrini, Çeviren: Sibel Arslan Yeşilay, Yöneten: Suzan Polat, Oynayan: Arda Yalçın, Müzik tasarım: Ulaş Öğüç, Müzik uygulama: Çağdaş Öğüç, Işık Tasarım ve uygulama: Diren Özdoğal, Afiş tasarım: Naz Atun, Video: Arda Yalçın / Ulaş Öğüç.”

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