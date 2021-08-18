  • BIST 1.459,770
  • Altın 487,41
  • Dolar 8,4680
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Nijer'de terör saldırısı nedeniyle 2 günlük yas ilan edildi

» »
Nijer'in Mali sınırında düzenlenen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası 2 günlük ulusal yas ilan edildi.
Nijer'de terör saldırısı nedeniyle 2 günlük yas ilan edildi

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

Hükümet Sözcüsü Abdoulkadri Tidjani tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün geceden başlayarak 48 saatlik ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Tillaberi bölgesindeki Darey Dey köyüne 16 Ağustos'ta kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen terör saldırısında, 14'ü çocuk, 4'ü kadın 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Darey Dey köyü, 26 Temmuz'da da hedef alınmış ve 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar, Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi imzalı COVID-19 önleyici nazal sprey, “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:39
  • Kıb-Tek'de üretim yetersizliği nedeni ile elektrik kesintisi!18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:38
  • Üstel: Aşılamanın artması ile süreç daha kolay atlatılabilir18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:35
  • Türk-Sen ve ITUC'ten "Çalışma Hayatı ile ilgili Yasalar ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:32
  • Saner, sel ve orman yangınlarından etkilenenlere yardım için ortak kampanya ile toplanan 17 milyon TL’lik yardımı Oktay’a sundu18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:04
  • Fuat Oktay: Türkiye hem kendi, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya kararlı olduğunu gösterdi18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:33
  • KIB-TEK'de neler oluyor? 28$ dediler 49,40$'a ton başına taşımacılık hizmeti alıyorlar18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:00
  • Deniz: Gecikme faizi ciddi oranlarda değil18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:44
  • Özersay: Kırşehir ve Kastamonu'daki kamplara giden öğrencilerin bir bölümü covid oldu18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:33
  • Gökhan Takımcılar aranıyor!18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti