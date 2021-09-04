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Nijer'deki kolera salgınında 104 can kaybı

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Nijer'de 9 Ağustos'ta ilan edilen kolera salgınında 104 kişi yaşamını yitirdi.
Nijer'deki kolera salgınında 104 can kaybı

Nijer'de 9 Ağustos'ta ilan edilen kolera salgınında 104 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Niamey de dahil ülkenin 6 bölgesinde 2 bin 874 kolera vakası görüldüğü belirtildi.

Kolera nedeniyle 9 Ağustos'tan bu yana 104 kişinin yaşamını yitirdiği ve hastalıktan en çok 15-37 yaş grubunun etkilendiği kaydedildi.

Ülkede kolera vakalarına, hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde daha sık rastlanıyor.

Sahra Altı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen yıl Batı Afrika ülkelerinde 22 bin 366 kişide tespit edilmiş ve 475 kişinin ölümüne neden olmuştu.

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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