Nijerya Bağımsızlık Günü Coşkuyla Kutlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde MOE Sahnesinde düzenlenen etkinlik, Türk bölgesindeki Nijeryalı öğrenciler ve toplum üyeleri tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcı sayısının binleri bulduğu bu anlamlı günde, sahneler rengarenk görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte müzik, dans, kültürel gösteriler, konuşmalar, lezzetli yemekler ve yetenek gösterileri yer aldı. Herkesin gönlünce eğlendiği bu etkinlik, yalnızca Nijerya toplumu için değil, farklı kültürlerden gelen birçok kişi için de kaynaşma ve dayanışma fırsatı sundu. Tüm ada genelinden gelen katılımcılar, gün boyu süren etkinliklerde unutulmaz anlar yaşadılar.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yanı sıra çeşitli sponsorların da katkı sağladığı etkinlik, özellikle öğrenciler arasında büyük yankı uyandırdı. Ada çapında bu denli büyük bir katılımın olduğu etkinlik, Nijeryalı topluluğun kültürel zenginliklerini sergileme ve kutlama imkanı bulduğu anlamlı bir gün olarak tarihe geçti.