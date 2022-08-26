Nijerya hükümetinden uyarı: Kıbrıs’ın kuzeyine gitmeyin

Hükümet yetkilisi Abike Dabiri-Erewa tarafından yapılan açıklamada, Nijeryalıların Kıbrıs’ın kuzeyinde insan hakları ihlalleri yaşadığı ifade edilerek, “Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce iki kere düşünün. Orada Nijeryalılar için fazla bir şey yapamayız” denild

Nijerya Federal Hükümeti, Nijeryalı vatandaşlarını Kıbrıs’ın kuzeyine gelmemeleri konusunda uyardı. Hükümet yetkilisi Abike Dabiri-Erewa tarafından yapılan açıklamada, Nijeryalıların Kıbrıs’ın kuzeyinde insan hakları ihlalleri yaşadığı ifade edilerek, “Kuzey Kıbrıs’a gitmeden önce iki kere düşünün. Orada Nijeryalılar için fazla bir şey yapamayız” denildi.

Nijerya Federal Hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyinde Nijeryalıların maruz kaldığı insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Nijeryalılara Kıbrıs’ın kuzeyine seyahat etmemelerini tavsiye etti. Diaspora Komisyonu Nijeryalılar Genel Müdürü Abike Dabiri-Erewa, Perşembe günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kuzey Kıbrıs’a gitmeden önce iki kere düşünün. Orada Nijeryalılar için fazla bir şey yapamayız” dedi.