Nijerya Türkiye’den gelen yolculara giriş yasağı getirdi

Nijerya hükümeti, Türkiye, Hindistan ve Brezilya’dan gelenlere giriş yasağı getirdi. Açıklamada, bu ülkelerdeki Covid-19 vakalarının son dönemde artması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Afrika ülkesi Nijerya, son dönemde artan korona virüsü vakalarını gerekçe göstererek Türkiye, Hindistan ve Brezilya’dan gelenlere ülkeye giriş yasağı getirdi. Yasak, Nijeryalı olmayan kişiler ile transit yolcuları kapsamayacak.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı'nın Covid-19 İzleme Kurulu'nun açıklamasında, Türkiye, Hindistan ve Brezilya'dan gelen yolculara yönelik yasak için bu üç ülkedeki vaka artışları gerekçe gösterildi. Açıklamada "Bu önlemler, başka ülkelerden gelen vakaların Nijerya'daki Covid-19 vakalarını artırma riskini en aza indirmek için gerekli bir adım" ifadeleri kullanıldı.

Nigeria restricts passengers from India, Brazil, Turkey over virus https://t.co/If3WXSIjcM #eNCA — eNCA (@eNCA) May 2, 2021

Açıklamaya göre, son 14 günde Türkiye, Hindistan ve Brezilya'ya seyahat edip ülkelerine dönen Nijeryalıların da hükümetin onay verdiği tesislerde bir hafta karantinada kalması gerekecek. Yurtdışından ülkeye dönen diğer kişilerden de son 72 saat içinde alınmış negatif Covid-19 testi istenecek. Bu süre şimdiye dek 96 saatti.

Afrika'nın en yoğun nüfuslu ülkesi Nijerya'da pandemi boyunca 165 binin üzerinde vaka ve 2 bin 63 ölüm kaydedildi.