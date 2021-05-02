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Nijerya, Türkiye’den gelenlere kapılarını kapattı

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Nijerya, Coivd-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan’dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.
Nijerya, Türkiye’den gelenlere kapılarını kapattı

Nijerya, Coivd-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan’dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Nijerya Covid-19’la Mücadele Başkanı Boss Mustafa, hükümetin bazı ülkelerde hızla yayılan Covid-19’un üçüncü dalgasının endişe duyduğunu belirtti.

Mustafa, bu nedenle 4 Mart’tan itibaren iki hafta süreliğine Türkiye, Brezilya ve Hindistan’dan gelecek yabancı yolcuların ülkeye alınmayacağını kaydetti.

Bu kararın söz konusu ülkelerde transit yapacak yolcuları etkilemeyeceğini vurgulayan Mustafa, “Bu ihtiyati tedbirler, Nijerya’ya diğer ülkelerden gelen Covid-19 vakalarındaki artış riskini en aza indirmek için gerekli bir adım” dedi.

Mustafa, ülkeye giriş yapacak tüm yolcuların önceki 96 saatlik süre yerine seyahatten önce 72 saatte yapılan negatif Covid-19 testi sonucu göstermesi gerekeceğini kaydetti.

Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya’da salgının başından bu yana 165 bin 153 kişi virüse yakalandı, bunlardan 155 bin 109’u iyileşti, 2 bin 63 kişi ise hayatını kaybetti.

Birçok ülkeden Türkiye’ye tedbirler

İsviçre, vaka sayısı hızla artış yaşayan Türkiye’yi Covid-19 bakımından ‘riskli ülkeler’ listesine almıştı.

Günlük vaka sayısındaki rekor artış nedeniyle Almanya, Türkiye’yi 9 Nisan’da ‘enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler’ listesine alınmıştı.

Rusya da normal ve charther uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde, Türkiye’ye seyahat tavsiyesi başlığı altında ise şunlar yazıyor: “Covid-19 nedeniyle Türkiye’ye seyahat etmeyin. Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye’ye seyahat ederken tedbirli olunması gereği arttı. Bazı alanlarda risk artmıştır. Seyahat Danışmanlığı’nın tamamını okuyun.”

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 nedeniyle Türkiye için Seviye 4 Seyahat Sağlığı Bildirimi yayımlamıştı. Bu, ülkede ‘çok yüksek düzeyde’ Covid-19 olduğunu ifade ediyor.

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