Nijerya’da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre silahlı kişiler, dün Zamfara eyaletine bağlı Ruwan Jema bölgesinde cuma namazı için toplananlara ateş açtı. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI HAKKINDA BİLGİ VERMEDİ

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi. Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran’da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polisi, bu karara tepki göstermişti.