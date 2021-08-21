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Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 12 kişi operasyonla kurtarıldı.
Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 12 kişi operasyonla kurtarıldı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, 16 Ağustos'ta eyaletin Bakura bölgesindeki Ziraat Koleji'nde kaçırılan öğrenciler için kurtarma çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Shehu, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 12 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Öğrencileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Shehu, halka itidal çağrısında bulundu.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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