Nijerya'da Geçen Sene 370 Kişi Sıtmadan Öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde geçen sene 370 kişi sıtmadan yaşamını yitirdi.

Borno Eyaleti Sağlık Komiseri Vekili İsa Marte, Dünya Sıtma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ülkede son 4 yılda sıtma vakalarının arttığını belirtti.

Borno eyaletinde 2020'de 359 bin 366 sıtma vakası görüldüğünü kaydeden Marte, 370 kişinin ise salgından hayatını kaybettiğini söyledi.

Marte, eyalette sıtma ile mücadele kapsamında bu sene hükümetin, Ulusal Sıtma Önleme Programı (NMEP) iş birliğinde bölge hanelerinin yüzde 70'ine sineklik dağıttığını bildirdi.

HER İKİ DAKİKADA BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Dünya Sağlık Örgütü, son iki senede Gana, Kenya ve Malavi'deki aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla aşının yapıldığını açıklamıştı.

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi’de uygulanmaya başlanmıştı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtmanın ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtileri bulunuyor.