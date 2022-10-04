  • BIST 3.432,70
  • Altın 1020.063
  • Dolar 18.5752
  • Euro 18.3706
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Nijerya’da Lassa ateşi salgını: Ölü sayısı artıyor

» »
Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 172'ye yükseldi.
Nijerya’da Lassa ateşi salgını: Ölü sayısı artıyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 6 kişide Lassa ateşi görüldüğü ve 1 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 929’a ulaştığı aktarılan açıklamada, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 172’ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Lassa ateşi salgınının, ülkenin 25 eyaletinin 102 bölgesine yayıldığı ifade edildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi ölmüştü.

– Nijerya’da ilk olarak 1969’da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya’da ilk olarak 1969’da, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da, Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor14 Eylül 2022 Çarşamba 10:07
  • Afrika iklim değişiminden ötürü GSYH'nin yüzde 15'i kadarını kaybediyor13 Eylül 2022 Salı 22:14
  • Güney Afrika’da baraj çöktü: En az 3 ölü12 Eylül 2022 Pazartesi 13:02
  • Etiyopya 2015 yılına girdi12 Eylül 2022 Pazartesi 09:38
  • Geriden geliyorlar, 2015'e daha yeni girdiler!11 Eylül 2022 Pazar 20:53
  • Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi10 Eylül 2022 Cumartesi 10:39
  • Zimbabve’de 252 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulundu01 Eylül 2022 Perşembe 20:39
  • Macron’a Ceyazir’de şok! Korumaları hemen etrafını sardı27 Ağustos 2022 Cumartesi 20:43
  • Tunus ve Fas arasında Batı Sahra gerilimi27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:58
  • Gambiya-İngiltere arasında yaşlı kadınların seks turizmi krizi büyüyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti