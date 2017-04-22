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Nijerya'da maç izleyenler elektrik akımına kapıldı: 30 ölü

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Nijerya'da maç izleyenler elektrik akımına kapıldı: 30 ölü
Nijerya'nın Cross River eyaletinde maç izlerken elektrik akımına kapılan 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Irene Ugbo, "Ülkenin güneydoğu eyaletlerinden Cross River'da yüksek gerilim hattının altına inşa edilen bir mekanda Avrupa futbol ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek için toplananların üzerine elektrik telleri düştü. Akıma kapılarak yaşamını yitirenler ve yaralılar var" dedi.

Nijerya haber ajansı da olayda 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, kalabalığın, Manchester United - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasını televizyondan izlemek için toplandığını belirtti.

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