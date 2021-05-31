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Nijerya'da Medreseye Düzenlenen Silahlı Saldırıda 1 Kişi Öldü, 100'den Fazla Öğrenci Kaçırıldı

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin bir medreseye düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı.
Nijerya'da Medreseye Düzenlenen Silahlı Saldırıda 1 Kişi Öldü, 100'den Fazla Öğrenci Kaçırıldı

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesine motosikletle gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.


Abiodun, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca medrese öğrencinin kaçırıldığını bildirdi.


Kaçırılan öğrenci sayısının şu anda belli olmadığını aktaran Abiodun, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.


Abiodun, öğrencilerin zarar görmeden kurtarılacağını ifade ederek, halka sükunet çağrısında bulundu.


Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 100'den fazla öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü.


Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.


Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.


Ülkede en son 20 Nisan'da silahlı kişilerin Kaduna eyaletindeki Green Field Özel Üniversitesinde düzenlediği saldırıda 16 öğrenci kaçırmıştı.


Nijerya okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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