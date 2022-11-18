  • BIST 4.507,24
  • Altın 1055.798
  • Dolar 18.6184
  • Euro 19.3098
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Nijerya'da nüfusun yüzde 63'ü yoksulluk içinde yaşıyor

» »
Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da, nüfusun yüzde 63'ünün yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.
Nijerya'da nüfusun yüzde 63'ü yoksulluk içinde yaşıyor

Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı "Nijerya Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi" raporunda, ülkede yoksulluğun arttığı belirtildi.

Nijerya'da 133 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı kaydedilen raporda, bunun, ülke nüfusunun yüzde 63'ünü tekabül ettiği ifade edildi.

Raporda, nüfusun yarısından fazlasının yemek yaparken temiz enerji yerine gübre, odun veya kömür kullandığı belirtilerek, sanitasyon, sağlık hizmetlerine erişim, gıda güvenliği ve konutta yüksek yoksunlukların görüldüğü vurgulandı.

Ülkede terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin etkin olduğu kuzey bölgesinde daha fazla yoksulluğun görüldüğüne dikkat çekildi.

Afrika kıtasının zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Ölüm anında ne olur?, Ölürken hayat gözlerinizin önünden geçer mi?” İlginç araştırma yayınlandı16 Kasım 2022 Çarşamba 22:17
  • Bilimsel araştırma: Çocuklar yetişkinlerden daha zeki16 Kasım 2022 Çarşamba 20:15
  • Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022)16 Kasım 2022 Çarşamba 18:05
  • İnsanların yemek pişirmeye 780 bin yıl önce başladığına dair kanıt bulundu16 Kasım 2022 Çarşamba 12:55
  • Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022)15 Kasım 2022 Salı 09:33
  • Anne babalar dikkat! Oyuncaklar tehlike saçıyor14 Kasım 2022 Pazartesi 23:41
  • Hangi burç hangi burçla uyumlu? Burçlara göre ilişki14 Kasım 2022 Pazartesi 21:10
  • Kan şekeri düşüklüğü önemli sorunlara yol açabilir14 Kasım 2022 Pazartesi 10:59
  • Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)14 Kasım 2022 Pazartesi 09:55
  • Haftalık burç yorumları (14 - 20 Kasım 2022)13 Kasım 2022 Pazar 19:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti