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Nijerya'da Silahlı Çetelerin Rehin Tuttuğu 53 Kadın Ve Çocuk Serbest Bırakıldı

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 53 çocuk ve kadının serbest bırakıldığı bildirildi.
Nijerya'da Silahlı Çetelerin Rehin Tuttuğu 53 Kadın Ve Çocuk Serbest Bırakıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 53 çocuk ve kadının serbest bırakıldığı bildirildi.


Bungudu Bölge Hükümet Yetkilisi Alhaji Bashar Garba, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin kaçırdığı 53 çocuk ve kadının serbest bırakıldığını belirtti.


Garba, eyalet Valisi Muhammed Bello Matawalle'nin silahlı çetelerle yaptığı barış anlaşmasının bir parçası olduğunu kaydetti.


Rehinelerin koşulsuz serbest bırakıldığını ifade eden Garba, serbest bırakılanların sağlıklı şekilde hükümete teslim edildiğini söyledi.


Garba, yakında 22 kişi daha serbest bırakılacağını ifade etti.


"UÇUŞA YASAK" BÖLGE İLAN EDİLMİŞTİ
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.


Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.


Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.


OTLAK KAVGASI
Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.


Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.


Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.


2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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