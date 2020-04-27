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Nijerya'da yeni bir hastalık mı ortaya çıktı?

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son günlerde yaşanan ve aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu ölümlerin nedeninin ilk verilere göre yeni tip koronavirüs olmadığı açıklandı
Nijerya'da yeni bir hastalık mı ortaya çıktı?

Nijerya Kano Eyaleti İletişim Müdürü Muhammed Garba, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan ölümlerle ilgili araştırmalar devam ediyor ancak Sağlık Bakanlığı’nın ilk verilerine göre, ölümlerin nedeni koronavirüs (Kovid-19) salgını değil" diye konuştu.

Garba, ölümlerin çoğunluğunun sıtma başta olmak üzere yüksek tansiyon, menenjit, ve diyabet gibi hastalıklardan kaynaklandığını kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde 2 günde aralarında bankacı, gazeteci, iş insanı, akademisyen ve eyalet yetkililerinin de bulunduğu 23 kişi bilinmeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Angola'da 3 ayda sıtmadan en az 139 kişi yaşamını yitirdi

Angola'nın kuzeyindeki Malanje bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde 3 ayda sıtma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a ulaştı.

Hastalıkla Mücadele Programı verilerine göre 2019'un ilk çeyreğinde sıtmadan dolayı 20 ölüm yaşanırken, bu seneki artış dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 400 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu oranın yüzde 94'ü Afrika kıtasında yaşanıyor. 

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