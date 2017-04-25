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Nijerya'da yolsuzlukla mücadele.. 4 ayda 53,6 milyon dolar ele geçirildi

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Nijerya'da yolsuzlukla mücadele.. 4 ayda 53,6 milyon dolar ele geçirildi
Nijerya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda son 4 ayda 53,6 milyon dolar ele geçirildiği belirtildi.

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), güvenlik güçlerince bir süredir devam ettirilen operasyonlarda son 4 ayda, yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturma geçiren 62 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Komisyon adına açıklama yapan İbrahim Magu da "Ülkede son dört aydaki yolsuzluk karşıtı operasyonlarda 53,6 milyon dolar ele geçirildi." dedi.

Kısa süre önce, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunun Lagos'ta bir dairede yaptığı aramada 43 milyon dolar tutarında banknot bulmasının ardından paraların kendi teşkilatına ait olduğunu ileri süren Ulusal İstihbarat Ajansı Başkanı Büyükelçi Ayo Oke, soruşturma tamamlanana kadar geçici süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram şiddetine maruz kalan yerel halka yardım için organize edilen hükümet programlarının ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili de soruşturma başlatılması talimatını vermişti. Soruşturmada, yardım faaliyetinin organizasyonundan sorumlu Devlet Bakanı David Babachir Lawal'ın da geçici olarak görevden alındığı duyurulmuştu.

Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzluğa karşı savaş ilan etmiş, bu kapsamda bazı eski bakanlar başta olmak üzere birçok kişi gözaltına alınmıştı.

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