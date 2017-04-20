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Nijerya'daki menenjit salgını! 745 ölü

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Nijerya'daki menenjit salgını! 745 ölü
Nijerya Sağlık Kontrol Merkezi, ülkede 745 kişinin menenjit salgını sebebiyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeyinde yaygın olarak görülen menenjitin "salgın sınırına" ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "17 Nisan'a kadar sağlık kurumlarına 8 bin 57 menenjit vakası bildirildi ve şimdiye kadar bunların 745'i hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Isaac Adewole da ülkedeki 36 eyaletten 26'sında etkili olan salgına karşı bölgedeki siyasi ve yerel temsilcileri acil toplantıya çağırdı.

Salgının aşıyla durdurulabileceği ve bunun için 1 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor.

Menenjit, ülkede 2015'te 131 kişinin, 2016'da da 33 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Beyinden başlayarak tüm vücuda yayılan hastalık, hava yoluyla bulaşarak çeşitli sakatlıklara ve ölüme yol açabiliyor.

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