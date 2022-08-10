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Nijerya’daki sellerde 9 kişi öldü

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Nijerya’nın Kano eyaletinde etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya’daki sellerde 9 kişi öldü

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Kano Sekreteri Dr. Sale Jili, yaptığı açıklamada, eyaletin 10 bölgesinde yaşanan sağanakların sellere yol açtığını belirtti.

Jili, afette 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 10 kişinin de yaralandığını kaydederek, 6 bin 417 evin hasar gördüğünü söyledi.

AB’den Nijerya’ya sellerle mücadele için 70 bin euro desteği

Avrupa Birliği (AB), Nijerya’nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin euro destek sağladı.

AB’nin Nijerya ofisinden yapılan açıklamada, Ondo, Kogi, Kebbi, Anambra ve Cross River eyaletlerindeki olası sellerin etkisini azaltmak için bu finansmanın sağlandığı belirtildi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nijerya’nın Yobe eyaletinde geçen ay sağanakların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 yerleşim yeri sular altında kalmıştı.

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