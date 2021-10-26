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Nijerya'daki Şiddet Olaylarında 2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki devam eden şiddet olayları nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.
Nijerya'daki Şiddet Olaylarında 2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Samuela İsopi, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden şiddet olaylarının endişe verici olduğunu belirtti.

İsopi, bölgelerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Bölgelerde 3 milyondan fazla insanın gıda güvensizliği yaşadığına ve yüz binlerce çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğuna işaret eden İsopi, "Şiddet olayları nedeniyle okula gidemeyen çocukların sayısı da katlanarak arttı." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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