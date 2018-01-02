  • BIST 116.695
  • Altın 158,796
  • Dolar 3,7708
  • Euro 4,5416
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Nijeryalı iki çete KKTC’de çatışıyor

» »
Nijeryalı iki çete KKTC’de çatışıyor
Ozanköy’de ve Lefkoşa’da ev baskını şeklinde gerçekleşen olayların Nijeryalı iki grup arasındaki çatışmalardan kaynaklandığı açıklandı.

Ozanköy’de Nijerya uyruklu öğrencilerin ikamet ettiği bir villaya giden Wasiu Babetunde Sotoya ve beraberindeki dört siyahi erkeğin, söz konusu eve zorla girerek ikametgah içerisinde bulunan iki erkek şahsı tasarruflarındaki tahta ve demir sopalarla darp edip masa üzerindeki parayı alarak kaçtığı olayın farklı boyutları ortaya çıktı.

Polis, çatışan iki grubun kara para akladığına ilişkin bulgulara rastlandığını açıkladı.

“Soygun”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Kasti Hasar”, “Mülke Tecavüz” ve “Tecavüz-i Alet Taşımak” suçlarından tutuklanan Wasiu Babetunde Sotoya isimli Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, tanık olarak Adli Şube’de görev yapan polis memuru Ömer Faruk Şengil’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Şengil, Ozanköy’de geçtiğimiz gün sabah 05.00 sıralarında Nijerya uyruklu öğrencilerin ikamet ettiği bir villaya giden Wasiu Babetunde Sotoya ve beraberindeki dört siyahi erkeğin, eve zorla girerek ikametgah içerisinde bulunan iki erkek şahsı tasarruflarındaki tahta ve demir sopalarla darp ettiğini anımsattı.

Şengil, söz konusu iki kişiyi yüz üstü şekilde yere yatırıp “başınızı kaldırırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit eden zanlıların masa üzerindeki 520 Euro ve 195 TL nakit parayı da sirkat ederek olay yerinden kaçtıkları belirtti.

Zanlı Wasiu Babetunde Sotoya’nın “Soygun”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Kasti Hasar”, “Mülke Tecavüz” ve “Tecavüz-i Alet Taşımak” suçlarından methaldar olduğunu belirten Şengil, zanlı aleyhine Boğaz Polis Karakolu’nda ve Lefkoşa Adli Şube’de benzeri meselelerle ilgili şikayetler olduğunu dile getirdi.

Polis memuru Ömer Faruk Şengil, Nijeryalı çete iki grubun çatıştığını ve kara para akladıklarına ilişkin bulgular elde ettiklerini kaydetti.

Şengil, zanlının soygun dışındaki suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Zanlı aleyhine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve meseleyle ilgili aranan 4 şahıs daha olduğunu kaydeden Şengil, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soygun, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma gibi suçların önlemez şekilde arttığına vurgu yaptı.

Mesutoğlu, tahkikatın selameti açısından zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

(Kıbrıs Gazetesi / Emine Uysal)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alsancak’taki kazada ölen ikinci kişinin de kimliği belirlendi01 Ocak 2018 Pazartesi 15:33
  • Ediz Tuncel: "Aç tavuğun rüyasındaki buğday ambarı"01 Ocak 2018 Pazartesi 14:59
  • Devlet Piyangosu çekildi01 Ocak 2018 Pazartesi 13:43
  • Lefkoşa- Girne anayolunda kaza01 Ocak 2018 Pazartesi 12:34
  • TC Milli Piyangosu’nda şanslı biletlerden biri KKTC’de01 Ocak 2018 Pazartesi 11:33
  • Polisiye olaylar01 Ocak 2018 Pazartesi 11:28
  • Mirka'nın ölüm sebebi kalp krizi ve suda boğulma31 Aralık 2017 Pazar 17:48
  • Havuza düşen Emir Hüseyin Mirka hayatını kaybetti31 Aralık 2017 Pazar 14:26
  • Polisiye olaylar: Oto yıkamacı bagajdaki kolyeyi çaldı31 Aralık 2017 Pazar 12:50
  • 2018’i karşılamaya hazır mısınız?30 Aralık 2017 Cumartesi 22:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti