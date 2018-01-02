Nijeryalı iki çete KKTC’de çatışıyor

Ozanköy’de ve Lefkoşa’da ev baskını şeklinde gerçekleşen olayların Nijeryalı iki grup arasındaki çatışmalardan kaynaklandığı açıklandı.

Ozanköy’de Nijerya uyruklu öğrencilerin ikamet ettiği bir villaya giden Wasiu Babetunde Sotoya ve beraberindeki dört siyahi erkeğin, söz konusu eve zorla girerek ikametgah içerisinde bulunan iki erkek şahsı tasarruflarındaki tahta ve demir sopalarla darp edip masa üzerindeki parayı alarak kaçtığı olayın farklı boyutları ortaya çıktı.

Polis, çatışan iki grubun kara para akladığına ilişkin bulgulara rastlandığını açıkladı.

“Soygun”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Kasti Hasar”, “Mülke Tecavüz” ve “Tecavüz-i Alet Taşımak” suçlarından tutuklanan Wasiu Babetunde Sotoya isimli Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, tanık olarak Adli Şube’de görev yapan polis memuru Ömer Faruk Şengil’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Şengil, Ozanköy’de geçtiğimiz gün sabah 05.00 sıralarında Nijerya uyruklu öğrencilerin ikamet ettiği bir villaya giden Wasiu Babetunde Sotoya ve beraberindeki dört siyahi erkeğin, eve zorla girerek ikametgah içerisinde bulunan iki erkek şahsı tasarruflarındaki tahta ve demir sopalarla darp ettiğini anımsattı.

Şengil, söz konusu iki kişiyi yüz üstü şekilde yere yatırıp “başınızı kaldırırsanız sizi öldürürüz” diyerek tehdit eden zanlıların masa üzerindeki 520 Euro ve 195 TL nakit parayı da sirkat ederek olay yerinden kaçtıkları belirtti.

Zanlı Wasiu Babetunde Sotoya’nın “Soygun”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Kasti Hasar”, “Mülke Tecavüz” ve “Tecavüz-i Alet Taşımak” suçlarından methaldar olduğunu belirten Şengil, zanlı aleyhine Boğaz Polis Karakolu’nda ve Lefkoşa Adli Şube’de benzeri meselelerle ilgili şikayetler olduğunu dile getirdi.

Polis memuru Ömer Faruk Şengil, Nijeryalı çete iki grubun çatıştığını ve kara para akladıklarına ilişkin bulgular elde ettiklerini kaydetti.

Şengil, zanlının soygun dışındaki suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Zanlı aleyhine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve meseleyle ilgili aranan 4 şahıs daha olduğunu kaydeden Şengil, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soygun, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma gibi suçların önlemez şekilde arttığına vurgu yaptı.

Mesutoğlu, tahkikatın selameti açısından zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kıbrıs Gazetesi / Emine Uysal)