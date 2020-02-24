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Nijeryalı kadın 'dördüz bebek' doğurdu.. Hem de doktor yardımı olmadan

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kadın, doktor yardımı olmadan "dördüz" bebek dünyaya getirdi
Nijeryalı kadın 'dördüz bebek' doğurdu.. Hem de doktor yardımı olmadan

ABUJA  - Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesinde yaşayan 12 çocuk annesi 30 yaşındaki Zeynep, ulaşım sağlanamaması ve yakınlarda gerekli ekipmanların bulunduğu sağlık merkezinin olmaması nedeniyle tek başına doğum yaptı.

Zeynep, "Allah'a çok şükür doktor yardımı olmadan dört çocuk daha dünyaya getirebildim. Bu benim için stresli ve çok acı verici bir süreçti. Köydeki kadınların birçoğu imkanı olmaması nedeniyle çocuklarını kendileri doğurur." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı Zeynep ve doğurduğu 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afrika ülkesi Nijerya'da kadınların yüzde 59'u hala evde doğum yapıyor.

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