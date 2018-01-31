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Nijeryalı öğrencinin öldürülmesi ile ilgili 3 kişi yargıç karşısına çıktı

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Nijeryalı öğrencinin öldürülmesi ile ilgili 3 kişi yargıç karşısına çıktı
Ozan Körkurt, Zekeriya Kurucu ve 16 yaşında bir kız olan B. Ç. Mağusa Kaza Mahkemesi'nde bugün yargıç karşısına çıkarıldı

Mağusa'da Çanakkale Göleti'nde dün 17: 00 sırasında ölü olarak bulunan ve Kennedy Taomwabwa Dede'nin ölümü ile ilgili tutuklanan Ozan Körkurt, Zekeriya Kurucu ve 16 yaşında kız olan B. Ç. Mağusa Kaza Mahkemesi'nde bugün yargıç karşısına çıkarıldı.

"Adam öldürme ", "Adam kaçırma" Ve ciddi darp suçlaması ile aleyhlerinde soruşturma başlatılan zanlıların aleyhinde 2 gün tutukluluk süresi emri verildi.

Zanlıların aileleri, genç yaşta olan zanlıların, bildiklerini polise anlatması yönünde telkinde bulundular.

 

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