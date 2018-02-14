Nijeryalı ünlü aktris Rahama Sadau da DAÜ’yü tercih etti

106 farklı ülkeden 20 bine yakın öğrenciyi bünyesinde barındırarak tam bir uluslararası eğitim yuvası olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ülkelerinde başarılı ve ünlü sanatçıların da tercih durağı olmaya devam ediyor.

DAÜ’de okumak için Nijerya’dan 3,833 kilometre yol kat ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Rahama Sadau, Afrika’nın en ünlü aktrisleri arasında yer alıyor. Beyazperde ve televizyonun yanı sıra, müzik kliplerinde de oynayan ve aynı zamanda yapımcı olarak da çalışan Sadau ile DAÜ macerasını konuştuk.

“ABD Yerine DAÜ’ye Geldim”

DAÜ’ye gelmeden önce Dubai ve ABD’nin Florida eyaletindeki üniversitelere başvurduğunu ve buralardan kabul aldığını ifade eden Rahama Sadau, “Buradaki üniversiteleri tercih etme aşamasında endişelerim vardı. Mesleğimden dolayı etrafta çok fazla dikkat dağıtacak unsurların bulunduğu yerlere gitmek istemiyordum. Baktığınızda Florida ve Dubai’de okumak benim için çok da mantıklı olmayacaktı. O sırada internette araştırma yaparken DAÜ ile tanıştım. Kıbrıs adası ve KKTC ile ilgili bilgi aldıktan sonra, burada sakin ve güzel bir ortam olduğunu gördüm. DAÜ’nün sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olduğunu anlayınca da hemen DAÜ’ye başvurdum” diye konuştu.

“Kardeşlerimi De Getirdim”

DAÜ’de İşletme ve Finans Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nda öğrenim gören Rahama Sadau, “Kabul aldığımda çok sevindim. Buradaki eğitim kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu görünce de, hemen kardeşlerimi de DAÜ’ye gelmeleri için teşvik ettim. Onlar da başvurularını yaparak DAÜ’yü tercih ettiler. KKTC çok barışçıl ve sükunetli bir ülke. Şu anda burada çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Nijerya’nın “Hollywood”u olan film endüstrisi “Nollywood” hakkında bilgi de veren Rahama Sadau, “Nollywood”un dünyanın en hızlı büyüyen eğlence endüstrisi olduğunu ifade ederek, “Pek çok kültürel film üretmiş ve Afrika’nın en önemli yeteneklerini bularak endüstriye kazandıran “Nollywood”, benim de çocukluk hayalimdi. Her zaman aktris olmak istemiştim. Ama benim geldiğim yerde rüyalara ulaşmak için çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Endüstride barınmak kolay değil. Özellikle bir kız çocuğu olarak kültürel engellerle de karşılaşıyorsunuz. Aileler çok göz önünde olmanızı istemiyor. Annem zamanında bana izin vermeseydi, bugün burada olamazdım. Anneme çok teşekkür ediyorum” dedi.

“DAÜ’de Olmaktan Çok Mutluyum”

KKTC’de bulunmaktan ve DAÜ’de okumaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Rahama Sadau, kampüsü ve Gazimağusa’yı çok sevdiğini ifade ederken, ülkenin ve şehrin kendisine ilham verdiğini ve bunun okul hayatının yanı sıra iş hayatının da önünü açtığını belirtti. Sadau, Afrika’da tanınan bir isim olarak bölge insanlarına KKTC’yi ve DAÜ’yü anlatacağını ve onların da buraya gelmesini teşvik edeceğini vurguladı.