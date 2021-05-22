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Nijerya'nın Kaduna Eyaletinde Askeri Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu aralarında Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu hayatını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Nijerya'nın Kaduna Eyaletinde Askeri Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Yükseldi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu aralarında Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu hayatını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.


Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Abuja'dan yola çıkan askerin uçağın Kaduna'da düştüğünü belirtti.


Yerima, "Nijerya Ordusu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral İbrahim Attahiru'nun vefatını duyurmaktan üzüntü duyuyor. Kazada ayrıca mürettebat dahil 10 asker hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.
Yerima, kazanın detayları ve cenaze törenleriyle ilgili bilgilerin yakında açıklanacağını kaydetti.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kazayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Attahiru'nun ve diğer askerlerin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepsi bu topraklarda barış ve güvenlik için nihai bedeli ödeyen kahramanlardır." ifadesini kullandı.


Buhari, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Nijerya ordusuna ve Nijerya halkına başsağlığı diledi.
Öte yandan, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ancak soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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