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Nijerya’nın Kano Eyaleti Emiri Muhammadu Sanusi DAÜ’de konferans verecek

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Nijerya’nın Kano Eyaleti Emiri Muhammadu Sanusi DAÜ’de konferans verecek
Emir Muhammadu Sanusi II, DAÜ’lü öğrencilerle bir araya gelerek, Merkez Bankacılığı’nı ve Nijerya Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemlerde yaşadığı tecrübeleri paylaşacak.

Nijerya’nın Kano Eyaleti Emiri ve Nijerya Merkez Bankası Başkanlığı da yapmış olan Muhammadu Sanusi II, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan “6. Uluslararası Kariyer Haftası ve Kariyer Fuarı” etkinlikleri kapsamında, DAÜ’de konferans verecek. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi ev sahipliğinde, “Hayattaki Başarının Anlamı – The Meaning of Success in Life” başlıklı konferans, 13 Mart 2018 Salı günü, saat 10:30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Nijerya’nın önemli figürlerinden biri olan ve 2011 yılında TIMES Dergisi tarafından Dünya’nın en etkin 100 insanı arasında gösterilen Emir Muhammadu Sanusi II, DAÜ’lü öğrencilerle bir araya gelerek, Merkez Bankacılığı’nı ve Nijerya Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemlerde yaşadığı tecrübeleri paylaşacak.

Muhammadu Sanusi Kimdir?

31 Temmuz 1961 doğumlu Muhammadu Sanusi, liseyi 1977 yılında King’s College Lagos’ta, üniversiteyi ise Ahmadu Bello Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Ardından yine aynı üniversitede ekonomi alanında yüksek lisansını yapan Sanusi, bu okulda 1983-1985 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
Bankacılık kariyerine 1985 yılında başlayan Sanusi, Nijerya’nın önemli kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 3 Haziran 2009 – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Nijerya Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunan Sanusi, 8 Haziran 2014 tarihinde Kano Eyaleti Emiri tacını giydi. Bankacılık alanında yaptığı sayısız çalışma ile 2011 Yılının En Başarılı Merkez Bankası Başkanı seçilen ve pek çok uluslararası ödüle layık görülen Sanusi, evli ve üç çocuk babasıdır. 

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